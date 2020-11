Efteling-bezoeker wil geen afstand houden en gaat door het lint: “Ik sla je knock-out” (video)

Door de coronacrisis is afstand houden op anderhalve meter voor velen onder ons al een automatisme geworden. Toch blijft het voor sommigen lastig, en er iets van zeggen wordt niet in alle gevallen in dank afgenomen. In de Efteling leidde het zelfs tot behoorlijk wat agressiviteit. “Het is dat ik mijn dochter bij me heb, anders had ik je vermoord.”

De video, waarop de ruzie werd vastgelegd, ziet er zonder geluid vredelievend uit: te zien is een mooie water- en lichtshow in de Efteling (voor de kenners: Aquanura). Zet je het geluid aan, dan krijg je opeens een heel ander gevoel bij de video, met op de achtergrond het liedje ‘Brabant’ van Guus Meeuwis.

“Sla je knock-out”

“Kerel, luister. Als je nog één keer aan mij zit, dan maak ik jou onderdeel van die lichtshow en gooi ik je erin”, klinkt het. De maker van de video, die de lichtshow filmde en daardoor ook de ruzie op beeld heeft staan, had hem daarvoor gevraagd afstand te houden. “Nee, helemaal niet”, reageert de man, en hij wordt boos: “Het is dat ik mijn dochter bij me heb, anders had ik je vermoord, kerel. Je moet je bek houden met je k*thoofd.” Hij gaat in beeld staan en steekt zijn beide middelvingers uit. “Deze voor je, allebei.”

De maker van de video deelde de beelden met pretparkenwebsite Looopings en vertelt dat het akkefietje al vóór de show van start ging. “Hij stond op een rode lijn, te dicht bij mij. Ik heb uitgelegd dat hij daar verkeerd stond. Tijdens de show kwam hij steeds dichterbij staan, waarna ik hem even aantikte.” Dat was voor de man de druppel. Zijn reactie in de video: “Als je dat nog één keer doet, sla ik je knock-out.”

Efteling: “Heel vervelend”