Deze adventskalender wil elke plantenliefhebber in huis halen

Het is al november, dus het is niet overdreven om te stellen dat Kerstmis steeds dichterbij komt. Over minder dan twee maanden is het zover. Dat betekent ook dat het stilaan tijd wordt om na te denken over kerstcadeautjes en adventskalenders. Je wil er tenslotte niet te laat bij zijn, wanneer alles al uitverkocht is. Ben je een plantenliefhebber? Dan hebben we de ideale adventskalender voor jou.

We zeiden het al eerder, maar adventskalenders komen tegenwoordig in alle mogelijke soorten en maten. Zelfs je huisdieren hebben dezer dagen recht op een eigen exemplaar. 2020 was, doordat we met z’n allen erg veel tijd binnenshuis spendeerden, sowieso al het jaar van de urban jungles en dat wordt nu nog maar eens bewezen door een adventskalender speciaal voor plantenbaasjes.

Terrarium

De Franse (web)winkel Nature & Découvertes heeft namelijk een kalender ontworpen waarmee je zelf een terrarium kan bouwen. Achter de luifeltjes vind je onder andere een glazen container, eucalyptus, boomschors en zaadjes. Zo kan je beetje bij beetje je eigen – tegenwoordig erg hippe – terrarium samenstellen. Op kerst is je bouwsel compleet, maar eigenlijk komt dan pas het leukste deel van de kalender. Vanaf dan kan je in alle rust genieten van je nieuwe jungle in een pot en kan je de planten langzaam maar zeker zien groeien. Geen twijfel mogelijk, dit is hét cadeau dat je in huis moet halen als je fan bent van planten.