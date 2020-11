‘Temptation’-Fabrizio breekt met vriendin: “Geen bedrog of overspel”

Het is over en uit tussen Fabrizio Tzinaridis, bekend uit ‘Temptation Island’, en zijn vriendin Lotte. Dat heeft RTL Boulevard gemeld.

De beroemde Temptation-ster was sinds het begin van dit jaar samen met Lotte. De twee woonden ook al een tijdje samen en dachten zelfs aan kinderen. Maar aan die relatie lijkt nu dus een einde gekomen te zijn. Alle verliefde kiekjes op Instagram zijn verdwenen.

“Geen bedrog of overspel”

“Veel willen we er niet over kwijt”, lezen we op rtlnieuws.nl. Toch wil Fabrizio één ding heel duidelijk stellen. “Om wilde insinuaties en verhalen te voorkomen, kunnen we wel kwijt dat er geen overspel of bedrog in het spel is”, laat hij weten.

“Als we het beiden een plek hebben kunnen geven kunnen we hier in de toekomst misschien meer over kwijt”, klinkt het verder. “Voorlopig willen we allebei liefst wat rust”, besluit Fabrizio.