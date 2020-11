Planten op kantoor? Doen! Want ze verhogen de productiviteit

Staan er op jouw kantoor nog geen planten? Snel naar een (online) tuincentrum, want planten hebben nogal wat voordelen. Ze zien er niet alleen leuk uit, maar zijn bovendien super gezond. Behalve zuurstof afgeven doen ze nog veel meer. Wist je dat zelfs zorgen voor thermisch comfort? Hierdoor heb je in de zomer minder warm op kantoor en in de winter minder koud.

15 % meer productiviteit

Door groene planten in een kantoor te plaatsen worden werknemers gemotiveerder. Uit onderzoek van de Universiteit van Cardiff blijkt dat personeel in een groene omgeving beter werk aflevert en geconcentreerder werkt. In het onderzoek zorgden de planten voor maar liefst 15 % meer productiviteit. Wanneer je in een ruimte gaat werken met daarin kantoorplanten heb je namelijk het idee dat je in een natuurlijke omgeving aan het werk bent. Dat is de reden dat je productiviteit verhoogt wordt. Werk je juist in een kantoor wat grijs en saai is en waar weinig bewegingsruimte is? Dan keldert je productiviteit omlaag. Wanneer je een succesvol kantoor wilt leiden is het belangrijk om een groene omgeving te creëren met voldoende daglicht. Opleuken kan overigens eveneens met foto’s, schilderijen, meubilair of geuren. Veel full-service business centers in Antwerpen en andere grote steden worden al verhuurd inclusief mooie beplanting en verzorging.

Creativiteit krijgt een boost

Naast die productiviteit beïnvloedt een groen kantoor de gemoedstoestand van medewerkers. Een groen kantoor is overigens eenvoudig te verwezenlijken. Met een aantal potten met planten krijg je al snel een beter humeur, meer zelfvertrouwen en komen er sneller creatieve oplossingen. Uit onderzoek blijkt dat met name jonge medewerkers baat hebben bij planten op kantoor.

Minder stress

Naast productiviteit hebben planten nog meer voordelen. Uit een ander onderzoek van de Washington State University blijkt dat werknemers door planten minder stress ervaren. In het onderzoek werd gebruik gemaakt van nagebootste kantoren. De deelnemers van het onderzoek moesten moeilijke oefeningen achter een computer maken. In het kantoor met kantoorplanten ervaarden de deelnemers twaalf procent minder stress. Daarnaast werden de vragen een stuk sneller beantwoordt vergeleken met de deelnemers in het grijze kantoor zonder planten.

Lager ziekteverzuim

Naast minder stress en meer productiviteit hebben wetenschappers ontdekt dat planten op kantoor het welzijn van werknemers met 47 procent verhogen. Dat leidt automatisch tot minder ziekmeldingen. Dat betekent directe winst voor de werkgever, want ziekteverzuim kost ongeveer 250 euro per medewerker per ziektedag. Daarnaast geven werknemers in diverse onderzoeken aan dat ze zich gezonder en meer op hun gemak voelen in een gezellige en groene omgeving. En dat is niet alles, planten zorgen voor verbinding. Ze moeten namelijk verzorgd worden door medewerkers. De verantwoording voor de planten verhoogt het groepsgevoel.

Natuurlijke luchtzuiveraars

Wist je dat planten CO2 (kooldioxide) omzetten naar zuurstof en schadelijke stoffen uit de lucht filteren? Ze doen dit door schadelijke stoffen uit de lucht op te nemen via hun bladeren. Ze breken de stoffen af in de wortels. Door dit proces verdwijnen vieze luchtjes uit de lucht. Tevens zorgen de planten voor een vochtigere lucht. Wanneer het zuurstofgehalte in de lucht van goede kwaliteit is hebben werknemers minder snel last van hoofdpijn, vermoeidheid en droge ogen.

Betere akoestiek

Voor wie last heeft van luidruchtige collega’s of de vele telefoongesprekken die gevoerd worden op de werkvloer bieden planten uitkomst. Door planten verbetert de akoestiek in een kantoor. Ze absorberen namelijk niet alleen lucht, maar ook geluidsgolven. Hoe groter de bladeren van de planten hoe meer geluid er doorgelaten kan worden. Dat zorgt voor een verbetering in de akoestiek. Ben je niet zo van het planten verzorgen en ga je voor kunstplanten? Niet doen, want nepplanten verbeteren de akoestiek bijna niet. Ze zijn gemaakt van plastic en plastic weerkaatst geluid.