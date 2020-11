Drie duurzame manieren om je make-up eraf te halen

Toegegeven, tijdens de lockdown dragen we allemaal een stuk minder make-up. Sommigen kiezen er zelfs voor om helemaal niets meer op hun gezicht te smeren en dat is helemaal oké. Maar of je nu dagelijks foundation opsmeert of met een blote billengezicht naar buiten gaat, je huid reinigen voor het slapengaan is en blijft belangrijk.

Naast make-up kan er namelijk nog allerlei andere viezigheid op je snoet terechtkomen. Je komt namelijk weleens met je handen aan je gezicht en ook de luchtvervuiling doet geen wonderen voor je huid. Er bestaan uiteraard duizend-en-een producten en manieren om je gezicht te reinigen, maar wij lijsten graag drie duurzame methodes op.

Microvezels en water

Een van de meest bizarre producten die je tegenwoordig ziet voorbijkomen in YouTube-filmpjes allerhande zijn microvezeldoekjes die je make-up magisch lijken te verwijderen. Je hoeft de doek (of het washandje, afhankelijk van het merk) alleen maar nat te maken met wat water. Vervolgens haal je het over je gezicht en verdwijnt je make-up als bij toverslag. Na gebruik gooi je het ding gewoon in de wasmand. Eindeloos herbruikbaar en veel beter dan al die wattenschijfjes!

Herbruikbare wattenschijfjes

Vind je die microvezeldingen toch maar wat bizar? Kies dan voor herbruikbare wattenschijfjes gemaakt van katoen. Ook deze kan je eindeloos hergebruiken en wassen, maar hierbij heb je wel nog een product nodig dat je make-up verwijdert. Denk bijvoorbeeld aan micellair water of wat er dan ook in je badkamerkastje staat.

Olie

Het klinkt misschien een beetje raar om een product als olijf- of kokosolie op je gezicht te smeren, maar toch werkt het als een tierelier. Het enige wat je hoeft te doen is wat van de olie op je gezicht aanbrengen en dat goed inmasseren met je vingers. Je zal zien, alle make-up komt los, zelfs je waterproof mascara. Vervolgens neem je een (herbruikbaar) doekje en veeg je alle restanten zo van je snoet. Nog even naspoelen met water en klaar is Kees!