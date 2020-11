Dokter bewijst zelf dat je kan hardlopen met een mondmasker op

Een Britse arts wilde voor eens voor altijd de discussie rondom mondmaskers beëindigen. Tom Lawton besloot daarom 35 kilometer te rennen, mét een mondmasker op. En dat ging hem prima af.

Niet iedereen is het eens met het moeten gebruiken van mondmaskers tijdens het sporten. Zo zeggen sommigen dat ze niet lekker zitten en dat ze het moeilijk maken om te ademen. Sommige mensen beweren zelfs dat de mondmaskers zorgen voor een zuurstoftekort.

Mondkapje op en gaan

“Ik werk op de intensive care. Ik ken fysiologie, dus ik wist dat dat niet klopt”, zegt Lawton over de mythe rondom mondkapjes en zuurstoftekort. “Dus ik dacht: hoe kan ik dat bewijzen? Hoe kan ik mensen geruststellen die graag hun steentje willen bijdragen door een mondmasker te dragen, maar bang zijn?”

De IC-arts besloot om te gaan hardlopen met een mondkapje op. Hij nam een pulsoxymeter mee die zijn zuurstofniveau tijdens het rennen zou meten. Volgens Lawton kan alles boven de 95% als normaal zuurstofniveau worden gezien.

Normaal niveau

Tijdens het rennen controleerde hij ieder half uur zijn zuurstofniveau. “Het was de hele tijd 98 tot 99%, dat is een volledig normaal zuurstofniveau.” Hij had dus geen enkele ademhalingsproblemen, ondanks het mondkapje.

Hij geeft overigens wel toe dat het mondmasker niet erg comfortabel was tijdens het hardlopen. Vooral niet nadat hij ging zweten. Maar met deze actie wil Lawton anderen ervan verzekeren dat je geen zuurstoftekort krijgt door het dragen van een mondkapje, ongeacht de activiteit die je doet. “Het is zeker onaangenaam en ik snap de mensen die ze niet graag dragen, maar dit is een van de dingen die ons gaat helpen in de strijd tegen corona.”