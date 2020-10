Vijf vegan beautyproducten om jezelf te verwennen

Veganisme is veel meer dan enkel een dieet: het is een ware levensstijl. Als veganist maak je op alle vlakken komaf met dierenuitbuiting, of het nu gaat om je voeding, kleding, hobby’s of beautyproducten.

Sinds enkele jaren zijn vegan cosmetica aan een ware opmars bezig. Sinds het begin van de coronacrisis krijgt de trend nog meer aandacht. Steeds meer grote merken lanceren een vegan lijn, maar ook de kleinere vegan cosmeticabedrijven schieten als paddenstoelen uit de grond.

Die opmars is volledig te danken aan de stijgende vraag. Vooral jongere consumenten zijn gevoelig voor de klimaatkwestie en het dierenwelzijn. Zij gaan dan ook massaal op zoek naar producten die stroken met hun waarden.

Wat betekent vegan ?

Het spreekt voor zich dat veganistische cosmetica geen dierlijke ingrediënten bevatten. Dat betekent dat er bijvoorbeeld geen honing in mag zitten. Ook shampoos die keratine bevatten, vaak afkomstig uit dierlijke haren, pluimen of vellen, zijn een no-go. Wist je trouwens dat ook collageen, gemaakt van dierenhuiden, niet vegan is?

Als je er zeker van wil zijn dat een product geschikt is voor veganisten en dat het niet enkel om greenwashing gaat, zijn er enkele zaken waar je op kan letten. De ingrediëntenlijst is uiteraard een belangrijk uitgangspunt, maar ook labels kunnen je helpen. De meest courante labels zijn Vegan & Cruelty Free, Vegan Society, One voice en Certified Vegan.

Aangezien vegan producten alle dierlijke ingrediënten bannen, zijn ze in principe ook cruelty-free. Toch is het ook in dit geval aan te raden om je te baseren op de verpakkingslabels. Het is namelijk mogelijk dat een cosmeticaproduct geen dierlijke bestanddelen bevat, maar wel werd getest op dieren. Dat wil je als veganist natuurlijk ook vermijden. Verder willen we er op wijzen dat vegan niet noodzakelijk gelijkstaat aan natuurlijk en biologisch.

Ben je overtuigd? Wil je je cosmeticacollectie in een duurzaam jasje steken? Dit zijn enkele vegan producten die je in je routine kan integreren:

We spenderen gemiddeld 22 maanden van ons leven onder de douche. Met die wetenschap in het achterhoofd is het belangrijk om je douchegezelschap kritisch uit te kiezen. De producten van Faith in Nature zijn niet alleen veganistisch, maar ruiken ook nog eens geweldig.

Nood aan een deo om je stresszweet wat te verbergen? De crèmevariant Le Poudré van Clémence et Vivien wordt je dagelijkse bondgenoot. Deze balsem met essentiële oliën heeft een zacht maar aangenaam geurtje en is allesbehalve vettig op de huid. Bovendien zijn de ingrediënten natuurlijk en bevat het product geen aluminium.

wordt je dagelijkse bondgenoot. Deze balsem met essentiële oliën heeft een zacht maar aangenaam geurtje en is allesbehalve vettig op de huid. Bovendien zijn de ingrediënten natuurlijk en bevat het product geen aluminium. Ook de winkelketen & Other Stories heeft onlangs een vegan cosmeticalijn gelanceerd en de scrub laat je huid gegarandeerd zijdezacht achter. Er zijn drie geuren beschikbaar, de vertaling laten we aan jou over: Humlegården , Lärkstaden en Fjäderholmarna .