STAGELIFE. Lieven Tavernier: “Ik heb het geluk dat ik concerten niet nodig heb om rond te komen”

Het coronavirus houdt lelijk huis in ons land, en de cultuursector kreunt. In een wekelijkse vlaag van nostalgie naar betere tijden, polst Metro bij allerlei artiesten naar hun meest memorabele live-ervaringen – zowel voor als op de planken. Deze week is het woord aan Lieven Tavernier, de Gentse «baas van het Nederlandstalige lied», zoals Henny ‘Doe Maar’ Vrienten de nu 73-jarige liedjesschrijver ooit omschreef. Tavernier loste onlangs met ‘Verloren in de tijd’ zijn tiende album.