Helft van de kinderen tot 6 jaar zit elke dag voor de buis

We zullen weer wat meer tijd in huis doorbrengen. Massaal voor de buis kruipen dan maar? Uit recent onderzoek bij 1.000 ouders met kinderen tot 6 jaar van onderzoeksbureau iVOX in opdracht van BabyTV blijkt tv bij jonge kinderen erg populair. De helft geeft aan dat hun kind dagelijks tv kijkt.

Zullen we met z’n allen meer tv kijken nu het weer grauwer wordt en we wat meer thuis moeten blijven? Een ding is zeker, de helft van de kinderen tussen 0 en 6 jaar kijkt nu al dagelijks tv. En nog eens 4 op de 10 ouders geeft aan dat dat minstens wekelijks gebeurt. Voor de grote meerderheid zit hier een routine in en kan het dus helpen de dag te structureren. Zo gebruikt de helft van de ouders de tv als voorbereiding op het slapengaan. Verder zijn na het avondeten, in de namiddag en in de ochtend de meest populaire momenten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 8 op 10 aangeeft dat ze op ieder moment toegang willen hebben tot kwaliteitsvolle baby- en kinder-tv.

Leren en ontdekken

Dat televisie meer is dan luchtig tijdverdrijf, blijkt ook uit de studieresultaten. Zo’n 8 op de 10 bevraagde ouders waarvan de kids tv kijken, geeft aan dat het hun kind helpt om nieuwe dingen te ontdekken. Drie kwart vindt zelfs dat tv de ontwikkeling van hun kind kan bevorderen. De helft geeft dan ook aan dat ze ‘edutainment’ verkiezen boven puur entertainment. Een kwart geeft zelfs aan dat ze het belangrijk vinden dat de programma’s ontwikkeld zijn door kinder- en ontwikkelingsexperten.

“Ouders hebben een ambivalente relatie met de verschillende schermen in het leven van hun kinderen. Aan de ene kant zijn ze bezorgd, maar ze stellen ook vast dat hun kind kennis oppikt tijdens het tv kijken. En dat diens taalverwerving erdoor gestimuleerd wordt en het in specifieke gevallen ook zorgt voor gewenste ‘ontprikkeling’ wanneer hun kind overspoeld lijkt. Programma’s met de perfecte balans tussen prikkelen en stimuleren en verrijken leiden tot de meest gunstige effecten op de ontwikkeling van een kind”, verduidelijkt Klaar Hammenecker, kinderpsycholoog en auteur van het recente boek “Wat elk kind nodig heeft”.

Ouders bezorgd om ongepaste inhoud

Kinderen kijken dus wel tv, maar de inhoud en veiligheid spelen voor ouders een belangrijke rol. Ruim drie kwart vindt reclame op kanalen voor baby’s en kinderen ongepast. En nog eens 6 op de 10 geeft aan dat ze zich soms zorgen maken dat hun kind tijdens het tv kijken in contact komt met ongepaste content voor hun leeftijd. De helft vindt bovendien dat kanalen als YouTube en Netflix niet geschikt zijn voor jonge kinderen.

Laat kinderen veilig tv kijken via streamingdiensten

Het grote voordeel van streamingdiensten ten opzichte van gewone televisiekanalen is dat dat alle media gecentraliseerd zit i.p.v. allerlei aparte zenders. Hierdoor is de kans kleiner dat jouw kind iets ziet dat niet gepast is voor zijn of haar leeftijd.

Je kan bij streamingdiensten zoals Prime Video (Amazon) en Disney Plus perfect een profiel voor jouw kind aanmaken en dan houdt dit rekening hiermee. Op deze manier zullen enkel leeftijdsgeschikte series en films beschikbaar zijn om uit te kiezen. Ook zijn bij Prime Video aankopen uitgeschakeld in het kinderprofiel.

Kortom wil je dat jouw kind veilig films en series kan kijken probeer dan zeker deze streamingdiensten eens uit: