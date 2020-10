Pendelaar Frederik verklapt: “Deze plek in Brussel is perfect voor een eerste date”

Elke week deelt een pendelaar de leukste lifestyletips met jou. Deze keer verklapt journalist Frederik Jacobs (25) uit Brussel zijn best bewaarde geheimen.

Welke muziek, boek of film zou je aanraden op een regenachtige zondagnamiddag?

Over mijn lievelingsmuziek moet ik niet nadenken: The Durutti Column. De frontman van die band, Vini Reilly, was een goede vriend van Ian Curtis van Joy Division. Zijn impact op de muziekwereld was enorm en hij was een echte gitaarvirtuoos, maar helaas bleef hij bij het grote publiek onbekend. Verder zou ik iedereen aanraden om om het even welk boek van Jeroen Brouwers te lezen en lekker weg te zakken voor de film ‘Ratatouille’. Geen betere manier om de herfstblues tegen te gaan.

Op welke tweedehandsaankoop ben je het meeste trots?

Het is nogal fout, maar ik ben erg gehecht aan mijn vintage wolvenhemd. Dat heb ik ooit gekocht bij Think Twice in Antwerpen en ik draag het nog steeds met trots.

Waar wil je na de coronacrisis zo snel mogelijk naartoe?

De familie van mijn vriendin is afkomstig van Sardinië, maar ik ben er nog steeds niet geraakt. Ik denk dat we daar dus zo snel mogelijk werk van gaan maken eens de situatie wat verbeterd is. Ik kijk ernaar uit om eindelijk haar familie te ontmoeten en het eiland op zich is naar het schijnt ook prachtig, met name de kustlijn. Mijn schoonvader is een hevige Cagliari Calcio-fan, dus wellicht zullen we van mijn bezoek profiteren om naar een voetbalmatch te gaan kijken.

Op welke plek kom je helemaal tot rust?

Echt rustig ben ik eigenlijk nooit, maar een plaats waar ik relatief goed kan ontspannen is het Boudewijnpark in Jette. Wat ik er zo leuk aan vind is de vorm; in tegenstelling tot veel andere parken is het erg lang en smal, waardoor je eigenlijk maar één pad kan volgen. De wandeling die je zo maakt, is wel erg afwisselend, elk deel is anders. Tijdens de zomer vind je er bovendien een barretje waar je eindeloos lang kan aperitieven en profiteren van de lange zomeravonden.

Wat moeten mensen zeker bezoeken in Brussel?

Dat zijn toch wel de vijvers van Elsene. Ik blijf het een magische plek vinden. In het midden van een drukke, levendige wijk bots je uit het niets op twee enorme waterplassen die een beetje los lijken te staan van de rest van de stad. Ik heb er de eerste date met mijn vriendin afgesloten, dus de goede herinneringen spelen vast ook een rol.

