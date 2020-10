Hoe ‘maak’ je een bos?

De coronacrisis maakt duidelijk dat we in de natuur een stille vriend vinden die ons rust gunt en de nodige ontspanning geeft. En dat we die de laatste maanden massaal zoeken, voelen ook de verschillende bezoekerscentra van Natuurpunt. Ze zagen een enorme stijging in de bezoekersaantallen sinds het begin van de coronacrisis. Het Grote Netewoud in de Kempen, bijvoorbeeld, ontving in de eerste acht maanden van 2020 al meer bezoekers dan in heel 2019. Om de vele wandelaars aan te kunnen, heeft Vlaanderen dringend meer bos nodig. En daar kan jij bij helpen!

In sommige regio’s is er haast geen bos op wandel- of fietsafstand te vinden en dus trekken veel mensen naar de gekende bossen waar het over de koppen lopen wordt. Er moet dus dringend bos bijkomen in Vlaanderen. Niet alleen voor onze eigen gezondheid, vooral ook voor die van de natuur zelf. Natuurpunt gaat volop voor gevarieerde ‘biodiversiteitsbossen’ met een grote natuurwaarde. Daar komt natuurlijk meer bij kijken dan enkel bomen in de grond stoppen.

Een sterk bos realiseer je in deze vijf cruciale stappen:

1. Perceel kiezen

Natuurpunt zoekt uit waar het nieuwe bos best komt. Liefst is dat bij bestaande boskernen. Bij Natuurpunt kopen we de grond waarop we bebossen altijd aan. Enkel zo hebben we de garantie dat het ook eeuwig bos blijft.

2. Plantgoed selecteren

Natuurpunt maakt een selectie van aan te planten, streekeigen soorten. We planten enkel inheemse bomen, die we kopen bij lokale kwekers. Zo zijn we zeker dat ze ook een lokaal genoom (DNA) hebben, dat hier goed aardt. Je plant dus beter bomen die hier opgekweekt zijn dan bomen die bijvoorbeeld uit Oost-Europa geïmporteerd worden. We houden er ook rekening mee welke bomen in de buurt groeien, want die kunnen vanzelf uitzaaien op het nieuwe stuk.

3. Bosplan maken

Welke bomen komen in de kern en welke aan de randen? Waar komen er open plekken of poelen? Zo maakt Natuurpunt een gevarieerd en waardevol bos. Het is belangrijk om structuur te brengen in het bos. Kleine open zones zorgen voor licht en zijn goed voor de kruiden en insecten. Planten en dieren hebben licht nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

4. Juist planten

Het gros van de bossen wordt geplant in november. Omdat de sapstroom van de boom dan stil ligt, is de kans op succes groter. De vrijwilligers van de lokale Natuurpuntafdelingen leiden de bosplantacties in goede banen. Ze leggen alles klaar en leggen de buurtbewoners die komen helpen uit hoe je een boom plant.

5. Bos beheren

De eerste jaren zal Natuurpunt het terrein tussen de aanplantingen maaien en controleren of de jonge bomen wel goed groeien. Boompjes die sterven – door droogte of vraat van konijnen of herten – vervangen we als de uitval ongewoon hoog ligt.

Hoe kan jij zorgen voor meer bos?

Overal in Vlaanderen staan vrijwilligers van Natuurpunt klaar om meer bos te planten. Ze hebben de kennis en de goesting, maar hebben natuurlijk ook centen nodig want de subsidies dekken niet alle kosten. Voor elke 4 euro die iemand schenkt, kunnen zij 2 m² bos realiseren, mét 3 bosgaranties: slim aangeplant, goed beheerd en eeuwig beschermd.

Sms voor meer bos

Je sms’t BOS naar 8686, dat is gratis. Je krijgt een sms’je terug met een persoonlijke betaallink. Je kiest hoeveel je schenkt: 4 euro voor 2 m² of 40 euro voor 20 m². Via een fiscaal attest krijg je 24 euro van die 40 euro terug op je belastingen, zodat je dus eigenlijk maar 16 euro betaalt. Daarna kies je hoe je de betaling uitvoert: met Bancontact, Payconic of kredietkaart.