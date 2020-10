Dit reclamebord moet weg uit vrees voor ongelukken

Reclameborden zijn zelden verschrikkelijk spannend, al is die in dit verhaal het bekijken waard. Het ging zelfs zover dat de levensgrote poster van een naakte vrouw in de douche door de autoriteiten verwijderd moest worden. Chauffeurs bleven er namelijk iets te lang naar staren.

De 40-jarige Sam Collins heeft een winkel voor badkamers in het Engelse Nottingham. Hij bedacht een creatieve reclame, waarbij naakte vrouwen te zien waren onder de douches die hij verkocht. Hij vond het wel een grappig idee om een poster op te hangen aan de buitenkant van zijn gebouw, zodat het net lijkt of je bij iemand in de badkamer naar binnen kijkt.

Ophef

“Het is helemaal niet grof en je ziet eigenlijk nauwelijks iets”, zegt hij aan The Sun. “We hoopten vooral dat mensen er gewoon om zouden kunnen lachen.”

De lokale autoriteiten zijn echter niet te vermurwen. Inmiddels is er een ambtenaar op de winkel afgestuurd met de nobele taak om te zorgen dat Collins zijn poster zo snel mogelijk van de muur haalt.