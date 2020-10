BIZAR. Deze make-up is gemaakt van koffie

Een ochtendroutine ziet er bij iedereen anders uit, maar er zijn twee elementen die bij velen terugkomen: make-up en koffie. Na een korte nacht zijn het dé twee manieren om er alsnog een beetje oké uit te zien. Een Italiaans merk combineert nu de twee in één, met make-up op basis van koffie.

Espressoh, zoals het merk in kwestie heet, werd in 2018 opgericht door Chiara Cascella. De Italiaanse werkte jarenlang voor grote namen in de beautysector, maar plots besefte ze dat al die ingewikkelde producten niets voor haar waren.

Espressoh

Ze besloot dus om haar eigen bedrijf op te richten, gemaakt voor gewone vrouwen die er goed uit willen zien, maar ook weinig tijd hebben. Espressoh was geboren. De naam is een symbool voor de Italiaanse eenvoud die Chiara wil overbrengen en ook de producten die ze verkoopt zijn eenvoudig. Lippenstift, mascara, concealer en blush. Meer kan je bij Espressoh niet krijgen en meer heb je eigenlijk ook niet nodig als je je ’s ochtends wat wil opkalefateren. Bovendien zijn de producten vegan en cruelty free én ruiken ze naar koffie. Die wordt er pas aan het einde van het productieproces aan toegevoegd en is afkomstig uit Sicilië. Koffieliefhebbers weten dus wat ze voor Sinterklaas kunnen vragen!