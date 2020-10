Vergeten hond wandelt op eigen houtje 60 kilometer terug naar huis en is onherkenbaar

Een hond uit China heeft nog maar eens bewezen hoe trouw de viervoeters aan hun baasjes zijn. Dou Dou wandelde maar liefst 37 kilometer om weer thuis te zijn nadat hij vergeten werd aan een tankstation. Na de lange tocht was het beestje quasi onherkenbaar.

Baasje meneer Qiu en zijn gezin waren met de wagen vertrokken vanuit de Chinese stad Hangzhou om enkele familieleden op het platteland te bezoeken. Op de terugweg stopten ze aan een tankstation om even vertier te zoeken voor hun kind. Ze dachten dat hond Dou Dou in de auto was gebleven en reden nietsvermoedend weer naar huis.

Bij aankomst werd echter duidelijk dat Dou Dou niet meer in de wagen zat. De baasjes keerden terug naar het tankstation, maar van de hond was geen spoor meer. Meneer Qiu hoopte dat Dou Dou intussen gevonden was door iemand met een goed hart, zo zei hij aan het Chinese Qianjiang Evening News.

“Vuile, magere straathond”

Enkele dagen later stond er plots een “vuile, magere straathond” voor hun deur. Het duurde niet lang of het gezin besefte wat er aan de hand was: Dou Dou was op eigen houtje naar huis teruggekeerd – een toch van maar liefst 60 kilometer.

Loyal dog Dou Dou walks 37 miles in 26 days to find home after ‘its owner left it in service station by accident’ https://t.co/JLdozEOHXQ — Daily Mail Online (@MailOnline) October 26, 2020

“Behalve dat hij magerder was dan voordien, was [Dou Dou] nog steeds zichzelf”, aldus meneer Qiu. “Zijn ogen fonkelden. Gelukkig was hij niet gewond. Eerst was hij moe en wandelde hij wat wankel, maar nu is dat van de baan.”

Hondenexperts noemen het gedrag van Dou Dou “ongelooflijk”, maar waarschuwden andere eigenaren om waakzamer te zijn met hun huisdieren tijdens het reizen, aangezien het hoogstwaarschijnlijk een toevalstreffer was dat de hond zijn eigen weg naar huis vond.