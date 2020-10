Man schrikt zich een hoedje tijdens huwelijksnacht door traditioneel seksritueel van kersverse bruid

Halloween kan je op alle mogelijke manieren doen schrikken, maar een 23-jarige man werd door iets heel anders de stuipen op het lijf gejaagd: een traditioneel seksueel ritueel tijdens zijn huwelijksnacht, opgelegd door de schoonfamilie.

De man onthulde zijn “horrorverhaal” op Reddit. “Een paar avonden geleden waren mijn vriendin en ik onze trouwplannen aan het bespreken”, begint hij zijn verhaal. “We waren aan het brainstormen over plekken om op huwelijksreis te gaan toen ze me vertelde dat we niet meteen een bruidssuite nodig hadden. Gevraagd naar de reden, antwoordde de vrouw dat ze liever bij haar ouders thuis wilde blijven voor een oude familietraditie.

Wat bleek die traditie in te houden? Het koppel moest hun huwelijksnacht beleven in het ouderlijk bed terwijl iedereen buiten aan de deur zou wachten en luisteren. Wanneer de man en vrouw klaar waren met de liefdesdaad, zou het ontvangstcomité klaar staan om hen op applaus en aanmoedigingen te onthalen.

Stuk laken in tapijt

Maar dat is nog niet alles. Van zodra de huwelijksnacht volbracht was, zou de familie een stuk van het laken waaronder de tortelduifjes net seks hadden afknippen en verwerken in een groot tapijtwerk van de schoonmama.

De man sloeg meteen bleek uit toen hij hoorde van die bizarre familietraditie. “Ik denk dat mijn vriendin zag dat ik er niet blij mee was, want ze stelde me meteen voor om enkel te doen alsof we de liefde bedreven.”

Maar dat volstaat niet voor de man, die schuilgaat onder de Reddit-gebruikersnaam ‘throwraxcel’. “Ik wil hier niets mee te maken hebben”, klinkt het. Even later ontving hij een sms’je van zijn schoonmoeder waarin ze hem verweet de waarde van familie en traditie niet te kennen. “Deze traditie bestaat al langer dan jij leeft”, schreef ze.

Middeleeuws

Radeloos vroeg de bruidegom-in-spe de andere Reddit-gebruikers om advies. “Ik zie mijn vriendin echt graag, ze is de vrouw van mijn leven. Maar hoe ga ik om met haar familie en deze ‘traditie’?

De commentaren laten vooral weten dat de traditie niet meer in 2020 behoort. “Vertel hen dat je het zult doen, in ruil voor een bruidsschat van 100 stuks vee, een witte hengst en een stuk bouwland”, knipoogt iemand. Anderen nemen het serieuzer, en adviseren de man om vooral niets te doen wat hij niet zitten. “Als je hierin meegaat, is dat nog maar het begin. Welke invloed zullen je schoonouders nog meer op je proberen uit te oefenen?”