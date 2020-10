“Er is voldoende pasta in voorraad voor een nieuwe lockdown”

De coronacijfers blijven stijgen en de roep om een nieuwe lockdown wordt steeds luider. We weten na maart maar al te goed hoe zoiets eraan toegaat. Hoe sterk het ook wordt afgeraden om te hamsteren, mensen doen het toch. Vorige keer waren de voorraden bloem, wc-papier en pasta in de winkelrekken dan ook constant uitgeput.

Producenten waren nu eenmaal niet voorbereid op de enorme vraag en konden haast niet volgen met de productie. Pastabedrijf Panzani heeft nu echter laten weten dat ze klaar zijn voor een nieuwe lockdown.

Voorbereid

Je hoeft dus niet bang te zijn dat je geliefde pastamaaltijden de komende tijd in gedrang raken. “De groothandel heeft voldoende voorraad in huis en ook wijzelf hebben genoeg stock. Deze keer zijn we er een stuk geruster op. Alles is goed geregeld. Er is voldoende tarwe om de productie te garanderen”, liet Xavier Riescher, topman bij Panzani, weten op de Franse radiozender Europe 1 weten naar aanleiding van de lockdown in Frankrijk. Het is dus niet nodig om massaal pasta in te slaan; je rug en medeburgers zullen je dankbaar zijn.