De raclettebowl is het gerecht bij uitstek voor deze winter

We zullen de eindejaarsfeesten dit jaar wellicht niet vieren met een grote groep vrienden, maar dat betekent niet dat je het niet gezellig kan maken. Ook met je bubbel kan je genieten van de leuke sfeer en gelukkig kan je jezelf en je gasten nog steeds plezieren met lekker eten. Wij voorspellen alvast dat de raclettebowl deze winter het populairste gerecht zal worden.

Eten in een kommetje is al geruime tijd populair. Eerst was er de Acai Bowl, dan de Poké Bowl en nu dus ook de raclettebowl. Als je nog op zoek bent naar wat comfortfood tijdens deze rare periode, is je zoektocht bij deze afgelopen.

Trend

Zoals de naam al doet vermoeden, bestaat een raclettebowl voornamelijk uit kaas. Warme, smeuïge kaas in combinatie met aardappelen en toppings naar keuze, welteverstaan. Het is niet verwonderlijk dat het gerecht een ware trend is in Parijs en nu ook naar onze contreien komt overgewaaid; de winter wordt nu eenmaal een stuk draaglijker in het goede gezelschap van een flinke portie kaas. Wil je zelf aan de slag gaan met het gerecht, dan kan dat zeker, want moeilijk is het niet. Lekker wel daarentegen, dus aarzel niet en ren naar je keuken!

Recept