Kwart jongeren gebruikt corona om onder afspraken uit te komen

Maar liefst 27% van de Nederlandse jongeren gebruikt corona weleens als excuus om onder een afspraak met familie of vrienden uit te komen. Onder de rest van de Nederlanders bedraagt dit slechts 12%. Dit blijkt uit onderzoek van Acties.nl onder 1.010 Nederlanders, uitgevoerd door PanelWizard. Van alle ondervraagden tot dertig jaar heeft een zesde corona weleens aangewend om werk- en/of schoolafspraken te ontlopen, tegenover slechts 5% van de overige respondenten.

Jongeren zijn niet alleen minder terughoudend met een ‘coronaatje om bestwil’’ ook blijkt dat ze zich gedurende de coronacrisis vaker onterecht hebben ziekgemeld. Zo stelt maar liefst 11% de ondervraagde jongeren het afgelopen halfjaar een ziekte te hebben gefaket, tegenover slechts 3%van de overige respondenten. “Ik denk dat veel Nederlanders acuut last van hun keel krijgen, zodra hun schoonouders op de stoep staan”, zegt Vince Franke van Acties.nl. “Toch moet je hiermee uitkijken, want je kunt je familie en vrienden er flinke schrik mee aanjagen. En waarvoor: zodat je een middag vrij hebt? Dat is het mij niet waard.”

Snotneus

Ondanks dat jongeren zich gedurende de coronacrisis het vaakst onterecht hebben ziek gemeld, zijn juist zij het meest geneigd om met verkoudheidssymptomen de deur uit te gaan. Zo zegt maar liefst 17% van de Nederlandse jongeren het afgelopen halfjaar weleens met een schrale keel en/of loopneus de horeca te hebben bezocht. Een kwart van hen gaat hiermee zelfs bij familieleden op bezoek. Onder de rest van de Nederlanders bedraagt dit slechts vijf- (horecabezoek) en elf procent (familiebezoek). Franke: “Dit kan andersom natuurlijk net zo goed voorkomen. Tijdens de coronacrisis heb ik meerdere familiebezoekjes gehad waarbij de gastheer of -vrouw na binnenkomst ineens een snotneus bleek te hebben. Volgens hen was het vaak ‘gewoon een verkoudheidje’, maar ik heb me voor de zekerheid iedere keer laten testen. Gelukkig zijn die tot nu toe allemaal negatief teruggekomen.”

Quarantaine(e)

Uit het onderzoek blijkt dat van alle Nederlanders, jongeren zich het minst aantrekken van de quarantaineregels. Zo zegt maar liefst een achtste van hen het afgelopen halfjaar niet in quarantaine te zijn gegaan, terwijl dit eigenlijk wel noodzakelijk was. Onder de overige respondenten bedraagt dit slechts 3%. Maar er is ook goed nieuws: zo zegt slechts 2% van alle jongeren een vakantie aan een code oranje gebied te hebben verzwegen. Franke: “Ik weet nog goed dat toen ik jong was, ik geregeld door mijn moeder naar buiten werd gestuurd als ik – in haar ogen – te lang achter de PlayStation had doorgebracht. Een verplichte quarantaine is natuurlijk de meest legitieme reden om hele dagen op de bank door te brengen. Tenzij je natuurlijk andere verplichtingen hebt, zoals werk of school – maar ook dan blijven de weekenden over.”