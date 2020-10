Driejarige vindt vuurwapen tijdens verjaardagsfeestje en schiet zichzelf neer

Een driejarig kind is afgelopen weekend om het leven gekomen nadat het tijdens zijn verjaardagsfeest in Texas een vuurwapen gevonden had en zichzelf per ongeluk neerschoot. Dat heeft de lokale politie gemeld.

De peuter werd door een zelf afgevuurde kogel in de borstkas getroffen en overleed aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. De jongen vierde zijn derde verjaardag met familie en vrienden, toen plots een schot afgevuurd werd. Volgens onderzoekers zou het pistool uit een zak van een van de familieleden gevallen zijn, meldt de Montgomery County Sheriff’s Office.

Veel ongelukken met vuurwapens

De driejarige uit Texas is zeker niet het eerste kind dat sterft door een dramatisch ongeluk met een vuurwapen. Uit cijfers van de Amerikaanse organisatie Everytown for gun safety blijkt dat dit jaar al minstens 97 overlijdens van minderjarigen te wijten zijn aan het per ongeluk afvuren van vuurwapens.