HO HO HO. Deze adventskalender voor je kat wil je niet missen

Over 59 dagen is het zover: dan mogen we gezellig met onze bubbel rond de kerstboom plaatsnemen en cadeautjes uitpakken. Het is dus nog wel even geduld hebben, maar Kerstmis komt met rasse schreden dichterbij. Als je ook je kat wil laten genieten van de eindejaarsheisa haast je je maar beter naar je dichtstbijzijnde Action.

Adventskalenders zijn al enkele jaren aan een opmars bezig. Waar ze vroeger bedoeld waren voor kinderen en gevuld zaten met chocolaatjes, vind je ze nu in alle mogelijke vormen en maten. Of je nu een Whisky-kalender wil of eentje gericht op huidverzorging: het kan allemaal. En ook je viervoeter hoeft niet achter te blijven.

Kattenbaasjes

Vorig jaar al kwam winkelketen Action met een adventskalender voor katten en ook dit jaar zijn ze er weer. Je hebt de keuze uit twee verschillende edities en de goedkoopste haal je voor nog geen vijf euro in huis. Zo kan Minoes net als jij likkebaardend uitkijken naar Kerstmis, hoewel ze er waarschijnlijk weinig van zal begrijpen. Maar eerlijk is eerlijk, een adventskalender voor katten is eigenlijk meer bedoeld voor de kattenbaasjes dan voor de viervoeters zelf, toch?