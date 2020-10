BIZAR. Atleet met beenprotheses mag niet deelnemen aan de Olympische Spelen: “Vonnis is racistisch”

De Amerikaanse paralympische atleet Blake Leeper heeft één grote droom: deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Maar het Internationaal Sporttribunaal is van mening dat zijn mesvormige protheses, zoals die van Oscar Pistorius, hem een oneerlijk voordeel bieden.

Leeper heeft zijn talenten al laten zien op de Paralympische Spelen in 2012. De sprinter won toen zilver op de 400 meter en brons op de 200 meter. Maar zijn ambities kennen geen grenzen: Leeper wil nu ook, net zoals Oscar Pistorius hem al voordeed, deelnemen aan de Olympische spelen.

Voordeel van enkele seconden

Al moet de Amerikaan daar eerst nog wat hindernissen ontwijken. Volgens het Internationaal Sporttribunaal TAS mag hij met zijn huidige prothesen niet deelnemen aan de Olympische Spelen en andere grote wedstrijden. Leeper werd eerder al uitgesloten voor het WK in Doha, waar hij zich nochtans voor had kunnen kwalificeren. Het TAS zegt dat Leeper dankzij zijn prothesen maximaal zo’n vijftien centimeter groter is “wat hem een voordeel van verschillende seconden geeft”.

“Racistisch”

Leeper gaat alleszins niet akkoord met de uispraak en gaat in beroep. Zijn advocaat is zelfs van mening dat het hier om racisme gaat. “De methode om de maximaal toegestane lengte te bepalen is slechts gebaseerd op biologische gegevens van blanke en Aziatische atleten. Gegevens van zwarte atleten zijn niet eens in aanmerking gekomen. We geloven niet dat de rechtbanken een dergelijke discriminerende behandeling zullen tolereren en we zullen Blake steunen terwijl hij zijn strijd voortzet om mee te doen aan de Olympische Spelen”, aldus zijn advocaat Jeffrey Kessler.