België steekt Tsjechië voorbij en is nu zwaarst getroffen Europees land door coronavirus

België telt relatief gezien het grootste aantal nieuwe Covid-19-besmettingen van heel Europa. Dat blijkt uit de recentste cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Met die incidentie steekt ons land Tsjechië voorbij en wordt België het zwaarst getroffen land van Europa.

België heeft momenteel het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen van heel Europa, met 1.390,9 gevallen per 100.000 inwoners de voorbije twee weken. We stoten daarmee Tsjechië van de troon, dat momenteel 1.379,8 besmettingen per 100.000 inwoners op twee weken telt. Op verre afstand volgen Luxemburg (760,4 gevallen), Slovenië (732,8 gevallen) en Nederland (694,1 gevallen).

Overlijdens

Op het vlak van het aantal nieuwe besmettingen is België relatief gezien dus het zwaarst getroffen land in Europa, maar het aantal overlijdens ligt wel nog steeds hoger in Tsjechië. Tsjechië kent momenteel 12,3 coronadoden per 100.000 inwoners op twee weken, terwijl België 5,8 overlijdens per 100.000 inwoners op twee weken telt. Een magere troost, want met dat cijfer bekleedt België wel de tweede plek.