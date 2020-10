Yanina Wickmayer zwanger van eerste kindje: “Uitgerekende datum heel speciaal voor mij”

Tennisspeelster Yanina Wickmayer (31) en haar man Jérôme Vanderzijl (32) zijn in verwachting van hun eerste kindje. Dat kondigden ze zelf aan op Instagram.

Yanina Wickmayer heeft er al een stevige tenniscarrière op zitten, met onder meer 6 WTA-titels en een hoogste 12e plaats op de ranking. Momenteel staat ze op plaats 162 van de WTA-ranking en is ze klaar voor een nieuw hoofdstuk in haar leven.

Liefdesbaby

Op Instagram kondigt ze enthousiast haar eerste zwangerschap aan. “Mijn mama verliezen toen ik 9 was, was een enorm ingrijpende gebeurtenis in mijn leven. Het deed me dromen over het moederschap. Mijn carrière is altijd mijn grootste prioriteit geweest, maar het werd steeds moeilijker om het moederschap en mijn eigen gezinnetje beginnen, opzij te zetten. Mijn echtgenoot en ik zijn zo blij om deze liefdesbaby te verwelkomen in april. En maak je geen zorgen: ik hou nog steeds van tennis, dus dit is geen afscheid. Tot snel!”, klinkt het.

Geen toeval

De baby is uitgerekend op 25 april, en dat maakt het nóg specialer voor haar. “Mijn mama is nu meer dan 20 jaar geleden gestorven op 25 april. Dus toen de gynaecoloog ons de datum vertelde, was dat een bijzonder moment. Ik geloof niet dat zoiets toeval is. Het geeft me nog meer het gevoel dat dit juist is en dat het zo moest zijn”, vertelde ze in Sportweekend.