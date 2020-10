Vlaanderen verlengt herfstvakantie tot 11 november

Vlaanderen verlengt de herfstvakantie in het onderwijs tot en met 11 november. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts beslist in overleg met de vertegenwoordigers van het onderwijsveld. De N-VA-minister baseert zich op “nieuw advies van virologen”. Weyts hoopt met de extra “adempauze” de scholen nadien te kunnen openhouden tot de kerstvakantie.

Aan Franstalige kant besliste men een tiental dagen geleden al om de herfstvakantie, die loopt tot zondag 8 november, te verlengen tot en met woensdag 11 november. Bedoeling is om op die manier de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) hield de boot voor een verlengde herfstvakantie lange tijd af, maar gaat nu toch overstag. Hij doet dat “op basis van een nieuw advies dat de virologen vandaag hebben overgemaakt”. “Een verlengde herfstvakantie in het onderwijs biedt virologische voordelen én geeft een welverdiende adempauze aan de schoolteams die fantastisch werk hebben geleverd in de voorbije twee maanden”, aldus Weyts.

“Ik verontschuldig mij bij ouders”

“We nemen deze beslissing niet met plezier”, zegt Weyts, “want er zijn door corona al véél lestijden verloren gegaan.” Maar volgens de experts kan ook een beperkte verlenging van de herfstvakantie “een positief verschil maken voor de hele samenleving”.

“Als we met een inspanning van twee dagen ervoor kunnen zorgen dat de scholen daarna weer open kunnen tot de kerstvakantie, dan moeten we die kans grijpen”, zegt de N-VA-minister.

Weyts wil zich ook verontschuldigen bij de ouders die nu op zoek moeten naar een oplossing voor maandag 9 en dinsdag 10 november. “Ik verontschuldig mij bij alle ouders, maar we moeten dit doen zodat de scholen op termijn open kunnen blijven”.

Geen vervroegde start van vakantie

In federale kringen is te horen dat er in de vooravond een overleg is geweest tussen premier Alexander De Croo en de ministers-presidenten van de gemeenschappen over de situatie in het onderwijs. De premier heeft daar, op basis van de ziekenhuiscapaciteit, ook aangedrongen op een “zo snel mogelijke” start van de herfstvakantie, “liefst deze week al”.

Op die manier zou men in het onderwijs een periode van zeker twee weken zonder fysiek contact kunnen realiseren. “Elke dag die deze week wordt gewonnen is goud waard. Wetenschappers noemen dit een ‘circuit breaker’ om verdere verspreiding virus te stoppen”, klinkt het.

Vlaanderen kiest dus nu voor een verlenging van de herfstvakantie, maar niet voor een vervroeging. “Ik vraag onze leraren om waar mogelijk nog 1 week door te zetten. Dan volgt er een welverdiende en verlengde adempauze”, aldus Weyts.