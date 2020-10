Tom Barman en vriendin na 8 jaar uit elkaar

DEUS-frontman Tom Barman en zijn vriendin Charlotte Pavic hebben een punt achter hun relatie gezet. Dat maakte hij bekend in ‘Alleen Elvis blijft bestaan’.

De 48-jarige zanger was zaterdag te gast in het praatprogramma op Canvas. Daarin had hij het plots over nestdrang. “Ik had tijdens corona heel erg veel nestdrang, wat ironisch was, want net ervoor is het gedaan geraakt met mijn vriendin”, klonk het.

Eerste grote liefde

Veel meer wilde hij er niet over kwijt. Tom en Charlotte vormden sinds 2013 een koppel. Naar eigen zeggen was Charlotte zijn eerste grote liefde. “Het kwam gewoon niet in me op om een vaste relatie te hebben. Ik huiverde van al de verhalen die ik hoorde, over hoe je vrijheid beperkt zou worden en wie er zich allemaal met je leven zou moeien. Ik was ook bang dat iemand zou vallen op de avonturier in mij, maar niet om zou kunnen met de rare uren en de reizen. Maar ineens was ik er klaar voor. Ik heb Charlotte ontmoet, ben erachter aan gegaan en heb haar heel duidelijk gezegd dat ik het ernstig meende. Daarna ben ik de klassieke vier maanden aan het lijntje gehouden, en dan lukte het”, vertelde hij in 2015 in De Standaard.