“Dramatische toestanden als de coronacijfers deze week niet dalen”

De coronacijfers blijven jammer genoeg ronduit slecht. Deze week is een cruciale week. Als de cijfers de komende dagen niet zakken, dan dreigen we verzeild te raken in dramatische toestanden, zo klinkt het op de persconferentie van Sciensano.

Met gemiddeld 12.491 nieuwe besmettingen per dag blijft het coronavirus zich genadeloos verspreiden over het ganse land. Viroloog Steven Van Gucht roept nogmaals op om zoveel mogelijk thuis te blijven. “Blijf de komende dagen zoveel mogelijk thuis. Spreek in de komende twee weken even niet af met vrienden of familie van buiten uw eigen gezin. Maak het thuis extra gezellig en druk even op de sociale pauzeknop. Indien u alleenstaande bent, ziet u best slechts één vaste vriend of vriendin. We kunnen ons natuurlijk nog verplaatsen voor school, winkel of werk. Winkelbezoek kan veilig gebeuren. We proberen weliswaar zoveel mogelijk te telewerken tenzij het echt niet anders kan. Ook buiten wandelen, lopen of fietsen is geen probleem”, klinkt het.

Intensieve zorgen binnen twee weken op maximumcapaciteit

Hij benadrukt dat dergelijke bijkomende maatregelen nodig zijn omdat de ziekenhuizen stilaan vollopen. “We bevinden ons in een kritieke fase van de epidemie. Het aantal patiënten in onze ziekenhuizen neemt nog steeds snel toe. Aan het huidige tempo liggen binnen twee weken alle 2.000 bedden op intensieve zorgen vol. Elke nieuwe maatregel vraagt minimum tien dagen vooraleer we een effect kunnen waarnemen in de ziekenhuizen. Wat we nu dus doen, zal doorslaggevend zijn voor de ziekenhuiscijfers binnen tien dagen. We kunnen nog steeds deze trend keren. We kunnen elkaar en onze zorgverleners nu het best helpen door even niet af te spreken met elkaar”, besluit hij.

Dramatische toestanden

Ook de woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum Yves Stevens laat geen twijfel bestaan over de ernst van de zaak en verduidelijkt dat deze week van cruciaal belang is. “Deze week is een zeer belangrijke week. Deze week moet een dalende trend in de cijfers worden ingezet. Zo niet dreigen er dramatische toestanden. Dit zal enkel kunnen als we de ketting van de besmettingen kunnen doorknippen. Dit kan als iedereen zijn verantwoordelijkheid nu opneemt. Wees een deel van de oplossing en geen deel van het probleem. We roepen iedereen heel uitdrukkelijk op om zijn verantwoordelijkheid op te nemen. Het is nu niet het moment om de limieten van de regels op te zoeken. Beperk maximaal uw sociale contacten. Ontmoet je toch mensen, doe dit dan op een veilige manier. Hou afstand, draag een mondmasker, denk aan de handhygiëne en spreek bij voorkeur buiten af”, aldus Stevens.