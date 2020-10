Dochter van ‘Borat’ overladen met complimenten op Instagram: “Knapste actrice ter wereld” (foto’s)

Wie de nieuwste ‘Borat’-film gezien heeft, maakte al kennis met Maria Bakalova (24). Zij vertolkt de rol van Tutar, de 15-jarige dochter van de Kazachse reporter. Door de film is ze plots een van de populairste actrices van het moment, zo blijkt ook uit de reacties op haar Instagram.

Maria Bakalova werd in 1996 geboren in de Bulgaarse stad Boergas. Ze studeerde vorig jaar af als actrice én fluitiste aan de National Academy of Arts. Bij de casting voor ‘Borat Subsequent Moviefilm’ werd ze gekozen uit 600 actrices van over de hele wereld.

Groot talent

‘Borat’-acteur Sacha Baron Cohen heeft alleen lovende woorden voor haar. “Ze is hilarisch, moedig en slaagt erin om mensen te doen wenen. Tijdens bepaalde opnames kreeg zelfs ik het moeilijk. Het was haar eerste filmproject in de Verenigde Staten, en om zo voor de leeuwen gegooid te worden, ik weet nog steeds niet hoe ze het klaargespeeld heeft”, vertelde hij.

Slaapkamer

Cohen doelt voornamelijk op de beruchte scène waarin Bakalova zich voordoet als conservatieve journaliste en ze Rudy Giuliani (76)- adviseur van Donald Trump en ex-burgemeester van New York – interviewt in een hotelkamer. Achteraf gaan ze met hun tweetjes naar de slaapkamer, waar Giuliani op bed gaat liggen en zijn handen in zijn broek steekt. Hoewel hij blijft volhouden dat hij dat deed om zijn hemd weer in zijn broek te steken, geloven heel wat mensen dat hij bijbedoelingen had.

“Wawaweewa”

Door haar knappe prestatie in ‘Borat Subsequent Moviefilm’ heeft Bakalova zich in geen tijd ontpopt tot wereldberoemde actrice. Op Instagram wordt ze bedolven onder de positieve reacties. “Jij bent perfect”, “Je bent nu al een van mijn favoriete actrices” en “Knapste actrice ter wereld”, klinkt het onder meer.

Sommigen schrijven ook enkele geestige reacties die verwijzen naar de film. “Wawaweewa”, “Je hebt duidelijk geen plastische chirurgie nodig” en “Ik beloof je dat ik je een betere kooi geef dan Melania”, lezen we.

Dit bericht bekijken op Instagram Ами хубаво е. #той Een bericht gedeeld door Maria Bakalova (@mariabakalovaofficial) op 10 Jun 2020 om 11:54 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Лятоооооооо Een bericht gedeeld door Maria Bakalova (@mariabakalovaofficial) op 29 Apr 2020 om 12:24 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Helloooooo Een bericht gedeeld door Maria Bakalova (@mariabakalovaofficial) op 24 Apr 2020 om 1:18 (PDT)

Het dubieuze interview met Rudy Giuliani: