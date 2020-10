BIZAR. Man verliest enorme bedragen in het casino en wil vervolgens het casino opblazen

Het Holland Casino in Breda zag zijn omzet in 2013 flink stijgen dankzij een vreemde bezoeker. De man verspeelde in enkele maanden tijd een extreem hoog bedrag van 645.000 euro. Ondanks zijn verliezen gaf de speler het personeel nog welke een flinke fooi van 30.000 euro. In oktober 2013 ging het totaal de verkeerde kant op, de man bleef geld verliezen en kon zijn frustratie niet langer meer verbergen. De speler begon biljetten van 500 euro kapot te scheuren en dreigde met het opblazen van het casino. Het werd het Holland Casino iets te veel en er werd aangifte gedaan tegen bedreiging. Enkele dagen later stond de politie al klaar toen de man het casino weer wilde betreden. Het zou dan ook de dag van de aanslag moeten zijn.

Rechtbank in Breda

In oktober 2020 moest de verdachte terechtstaan in de rechtbank van Breda. Dat was niet enkel en alleen voor de bedreigingen aan de kant van het Holland Casino en zijn personeel. De man werd ook verdacht van witwassen. In de parkeergarage van het Brabantse casino stonden welgeteld twee dure auto’s, namelijk een Audi RS4 en een Bentley Continental. Beide peperdure bolides stonden op de naam van de verdachte. Daarnaast werd er bij zijn aanhouding een contant geldbedrag aangetroffen van 105.000 euro. En zelfs daar bleef het niet bij. De 51-jarige man werd ook verdacht van het reizen met valse documenten. Sandro H. uit Bosnië & Herzegovina ging jarenlang door het leven als de Italiaan Luca Cito.

Voorarrest

De verdachte uit Sarajevo was niet aanwezig bij de zitting. Zijn advocaat Menno Buntsma wist te melden dat Sandro H. al ruim vijf jaar in voorarrest zit in België. De man wordt verdacht van een koelbloedige moord op de drugscrimineel Silvio Aquino. Zijn slachtoffer maakte onderdeel uit van de top binnen de Europese drugshandel. Een ding is zeker, het Holland Casino zal de komende tijd geen last meer hebben van deze opvallende gast. De aangepaste openingstijden van het Holland Casino in Breda vind je hier.