Nederlandse Wet kansspelen op afstand uitgesteld

Inmiddels is het al een lange tijd een actueel thema in Nederland, de Wet kansspelen op afstand. Dit komt niet alleen omdat deze al meerdere malen is uitgesteld, maar ook omdat het hoog tijd is voor een nieuwe variant hiervan. De oude wet dateert uit de jaren zestig en is daarom allesbehalve relevant. Sinds die tijd is de wet nooit meer vernieuwd. De oude versie hiervan richt zich vooral op offline kansspelen en is om die reden aardig achterhaald. Vandaar dat men al jaren bezig is met een nieuwe wet die zich vooral richt op online kansspelen. Tot op heden is het er echter nog altijd niet van gekomen. Het was de bedoeling dat de wet inging op 1 januari 2021, maar inmiddels is dit wederom uitgesteld tot 1 maart 2021.

Wat houdt deze wet in?

De Wet kansspelen op Afstand (KoA wet) biedt goksites en online casino’s de mogelijkheid om een licentie te krijgen vanuit de Nederlandse overheid. Hierdoor kunnen zij hun spellen aanbieden op de Nederlandse markt, daar waar dit tot op heden nog niet mogelijk is. Voor gokkers wordt het beter in te schatten of een goksite, casino bonus of kansspel betrouwbaar en veilig is. Zodoende hebben dus meerdere mensen hier baat bij. Want ook voor allerlei online aanbieders is het interessant en lucratief wanneer de markt in een land als Nederland officieel open zal gaan.

Eerder uitstel

Het is op zijn zachtst gezegd opvallend dat het zolang duurt voordat de wet er daadwerkelijk door lijkt te komen. Hier in België bijvoorbeeld, is een dergelijke wet al in 2018 doorgevoerd. Dit zorgt ervoor dat de regelgeving voor iedereen nu stukken duidelijker is. In Nederland is er echter al meerdere malen uitstel geweest en nu duurt het dus weer een paar maanden langer. Vanaf het moment dat de wet in zal gaan, moet online casino’s en aanbieders van kansspelen nog altijd wachten voordat ze eventueel een vergunning krijgen. Na de aanvraag gedaan te hebben duurt dit naar alle waarschijnlijkheid nog rond de zes maanden.

Gaat er veel veranderen?

Voor spelers zelf hoeft er niet al teveel te veranderen. Deze kunnen nu namelijk al online spelen, zelfs wanneer een casino online geen Nederlandse licentie bezit. Bij Europese goksites is dit namelijk wel mogelijk. Het nadeel is wel dat spelers minder beschermd zijn en zelf degelijke research zullen moeten doen voordat ze weten dat er bij een veilig casino gespeeld wordt. Alleen al daarom is het voor iedereen goed wanneer de wet er snel doorkomt.