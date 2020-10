24/10 – 31/1

Kleine tv-kijkers (en nostalgische zielen) maken zich best klaar om naar Oostende te vertrekken, want in Fort Napoleon opent dit weekend de allereerste Tik Tak-expo. In de interactieve tentoonstelling komt het iconische kleuterprogramma helemaal tot leven. Wandel rond in de levensechte decors, neem zelf een scène met het drinkmannetje op of leef je uit op de flitsende discovloer. De expo is gericht op kinderen tussen 1 en 6 jaar en er hoort ook een zoektocht in de stad bij.

fort-napoleon.be