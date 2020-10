Sean Dhondt presenteert nieuw programma waarin open relatie wordt aangemoedigd

Vanaf vandaag kan je op Streamz een gloednieuw relatieprogramma zien: ‘Free Love Paradise’. Daarin gaan drie Vlaamse en drie Nederlandse koppels na of ze al dan niet gemaakt zijn voor een open relatie.

Slechts een kwart van de wereldbevolking is monogaam. Bij vrouwen gaat één op vijf vreemd, bij mannen is dat één op vier. Dat zijn straffe cijfers, en dus was het slechts een kwestie van tijd voor er een televisieprogramma aan gewijd werd.

Vrijgezellen

Dat gebeurt nu met ‘Free Love Paradise’. Daarin krijgen drie Vlaamse en drie Nederlandse koppels de kans om kennis te maken met enkele vrijgezellen. In tegenstelling tot, bijvoorbeeld, ‘Temptation Island’ is het net wél de bedoeling dat ze zich openstellen naar de vrijgezellen. Ze moeten immers testen of een open relatie iets voor hen is, en dat onder het toeziend oog van klinisch seksuologe Chloé De Bie. “Meer en meer mensen vragen zich af of ze voor monogamie kiezen omdat het de norm is. Voor sommigen kan het interessant zijn om na te denken over een open relatie. Zo bepaal je zelf wat kan en niet kan”, vertelt ze in Het Nieuwsblad.

Sean Dhondt

De presentatie is in handen van Sean Dhondt, die onlangs nog in een storm terechtkwam nadat enkele foto’s van hem en twee andere bekende Vlamingen de ronde deden. Intussen weten we dat ze in de val gelokt werden door een 22-jarige student uit Gent die zich voordeed als ‘Eveline’.

‘Free Love Paradise’ is vanaf donderdag 5 november te zien op VTM 2. Abonnees van Streamz kunnen de eerste twee afleveringen nu al bekijken.

