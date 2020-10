Memory Game: Ken je de gevaarsymbolen?

Veel huishoudproducten bevatten chemische stoffen wat een gevaar voor mens en het milieu is. Dankzij het systeem van gevaarsymbolen, dat in heel Europa gebruikt wordt, kunnen we gemakkelijk de risico’s van elke product herkennen.

Memory over gevaarsymbolen

Onlangs heeft Europa een nieuw symbolensysteem ingevoerd. Het is dus tijd om de labels te leren kennen. Alle info over de symbolen vind je op lezenvoorgebruik.be . Daarna kan je jouw kennis met onze memory game testen. Je kan spelen zo vaak je wil. Doe mee en maak kans op een kinderverhaal waarin jouw kind de held is.