Eerste online Cyber Security Challenge lokt recordaantal deelnemers

Voor de zesde keer op rij breekt Cyber Security Challenge Belgium, een wedstrijd voor informaticastudenten, alle records. De 36 uur durende kwalificatie trok meer dan 730 studenten uit alle Belgische universiteiten en hogescholen. Door de coronamaatregelen vond het event dit jaar online plaats.

Door de lockdown in maart werd de Cyber Security Challenge verplaatst naar het najaar. «Dit jaar heeft COVID-19 ervoor gezorgd dat onze 6de editie ons nog lang zal bijblijven. (lacht) Initieel wilden we de wedstrijd in oktober opnieuw op de planning zetten maar het werd al snel duidelijk dat er naar een coronaproof alternatief moest gezocht worden. Zo creëerden we dit jaar de eerste 100% online Cyber Security Challenge Belgium», legt Vincent Defrenne, Partner van de CSCBE, uit.

Zowel de sponsors als de studenten waren massaal van de partij. Een succes dat niet verassend is volgens Sébastien Deleersnyder, CEO van Toreon en mede-organisator van

de CSCBE.

«We kampen met een enorm tekort aan cybersecurity-specialisten. Alleen al in Europa hebben we een geschat tekort van 291.000 professionals. Een recent rapport van ENISA waarschuwt dat dit een rem is voor onze economische ontwikkeling en een bedreiging voor de nationale veiligheid. De Cyber Security Challenge is een niet te missen kans voor onze sponsors om op een relatief korte tijd de beste cybersecurity-experten van de toekomst te ontmoeten.»

Op naar Vegas

Voor de studenten is CSCBE een springplank naar een eerst job of stageplaats, bovenop de mooie prijzen die ze kunnen winnen. «Elk team in de finale gaat met meerdere prijzen naar huis. Dit gaat van security gelinkte trainingen die goed zullen staan op hun cv naar een reis naar DEFCON in Las Vegas», aldus Defrenne.

De drie winnende teams zullen België volgend jaar vertegenwoordigen op de European Cyber Security Challenge in Praag. «Het feit dat we als organisatie gekozen worden om de Belgische driekleur te vertegenwoordingen bewijst dat CSCBE de beste studenten aantrekt. We zijn dus heel trots», besluit Deleersnyder.