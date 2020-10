Meskerem Mees winnaar van Humo’s Rock Rally 2020

Meskerem Mees heeft zondagavond in de Ancienne Belgique de 22ste editie van Humo’s Rock Rally op haar naam geschreven. De singer-songwriter wint een cheque ter waarde van 10.000 euro en krijgt haar plek op een exclusieve winnaarslijst. Ze haalde het voor postrockband Wolker en hiphopper Dyce. De ING Publieksprijs werd gewonnen door de Gentse band Yokan.

“Meskerem Mees wint Humo’s Rock Rally 2020, omdat ze er qua puur talent onmiskenbaar bovenuit stak. Van podiumpresence over songs tot stem en gitaarspel: een zelden gezien solotalent. Een andere winnaar had gekund, in een andere editie, maar in 2020 konden we niet om Meskerem Mees heen”, klinkt het bij de vakjury. Die jury bestond uit journalisten Katia Vlerick, Jurgen Beckers, Frederick Vandromme en organisator Pascal Depreeuw, aangevuld met Joost Zweegers (Novastar), Philip Bosschaerts (Mintzkov), Eppo Janssen (Pukkelpop, Willy en Duyster) en Astrid De Sterck (programmator AB).

Coronaproof

Deze 22ste editie van Humo’s Rock Rally was op zijn minst uitzonderlijk te noemen. Door het coronavirus werd de finale enkel bijgewoond door de jury en familie en vrienden van de kandidaten, terwijl de show volledig online werd uitgezonden. “Ruim 800 inschrijvingen, een gevarieerd en bijzonder tiental finalisten, meer dan 20.000 stemmen voor de Publieksprijs en tienduizenden volgers van de finale online etaleren de virusvrije kracht van muziek, stoeien met onze honger naar podia, en verzekeren de soundtrack van de toekomst”, zegt Humo-hoofdredacteur Bart Vanegeren.