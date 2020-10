Influencer die corona ontkende overlijdt aan het virus

De Oekraïense influencer Dmitriy Stuzhuk geloofde niet dat er zoiets bestond als COVID-19, totdat hij zelf besmet raakte met het coronavirus. De 33-jarige Stuzhuk overleed uiteindelijk aan het virus.

De fitness-influencer die op social media een gezonde levensstijl promootte en meer dan een miljoen volgers had, laat drie kinderen na.

Hartcomplicaties

Stuzhuk raakte besmet met het virus tijdens een reis naar Turkije. In zijn thuisland Oekraïne testte hij positief en moest hij worden opgenomen in het ziekenhuis. Na acht dagen werd hij uit het ziekenhuis ontslagen en mocht Stuzhuk naar huis, maar vervolgens kreeg hij hartcomplicaties.

Opnieuw werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Volgens zijn 25-jarige ex-vrouw Sofia was hij toen bewusteloos en verkeerde hij in kritieke toestand. Via social media laat ze weten dat “zijn hart het niet aankon”. Niet veel later maakte ze bekend dat Stuzhuk aan het virus was overleden. “Warme herinneringen blijven over en drie prachtige kinderen”, schreef ze.

Een zware ziekte

Stuzhuk zelf had eerder ook nog gepost vanaf zijn ziekbed. Hij liet weten dat hij in Turkije wakker was geworden met ademhalingsproblemen. Hoewel hij eerder het bestaan het van coronavirus had ontkend, wilde Stuzhuk zijn volgers nu toch op het hart drukken voorzichtig te zijn. “Ik was iemand die dacht dat Covid-19 niet bestond, tot ik ziek werd. Het is een zware ziekte.”