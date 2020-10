Drie redenen waarom naakt slapen een goed idee is

Met het herfstweer kiezen meer en meer mensen voor een dikke pyjama om de nacht door te brengen. Nochtans is naakt slapen heel gezond voor je. Bovendien verbetert het je seksleven.

1. Meer seks

Laat ons direct met de deur in huis vallen: wie naakt slaapt heeft meer seks. Dat hebben Britse onderzoekers uitgevogeld. En seks is goed voor je gezond​heid. Het vermindert stress, verlicht pijn en versterkt je immuunsysteem. Bovendien is seks goed voor je hart en bloedvaten. En na de seks val je ook nog eens makkelijker in slaap.

2. Je valt sneller in slaap

De tijd die jij nodig hebt om in slaap te vallen, is bepalend voor je nachtrust. Hoe sneller je in slaap valt, hoe beter je over het algemeen slaapt. Nou is het natuurlijk sowieso helemaal geen pretje om met grote open ogen in het donker te liggen staren. Een dalende lichaamstemperatuur helpt om in slaap te komen. En raad eens hoe je je temperatuur kunt laten dalen?

3. Goed voor de genitale delen

Schimmels en bacteriën gedijen uitstekend op warme vochtige plekjes. Het is dus niet moeilijk om te bedenken dat slapen zonder slipje beter is voor vrouwen. Ook de edele delen van man​nen hebben overigens baat bij naakt slapen. Teelballen hangen niet voor niets buiten het lichaam. Ze dienen koel te blijven om zodoende de kwaliteit van het sperma intact te houden.