Sam Smith omwille van deze reden van datingsite gegooid

Zelfs wereldsterren kunnen zich in tijden van corona al eens eenzaam voelen. De zanger Sam Smith besloot zich daarom bij een datingapp aan te sluiten. Helaas voor hem werd hij er meteen zonder boe of ba uitgezwierd. De reden? Men nam hem voor een catfisher.

De Britse zanger vertelde zijn verhaal in het televisieprogramma ‘Watch What Happens Live’. “Ik heb me ingeschreven voor de datingsite Hinge”, aldus Sam. “Maar ze gooiden mijn profiel er na een avond al af omdat ze dachten dat het nep was.”

Sorry @SamSmith! We know you’re too good at goodbyes but give us a second chance at finding you (+ @Andy) someone special. We will verify your profile 😉 https://t.co/Du9Yb7ddwN — Hinge (@hinge) October 16, 2020



Tweede kans op liefde

Niets is minder waar en dat besef heeft inmiddels ook de betreffende datingapp bereikt. “Sorry Sam Smith!”, zegt Hinge in een tweet. “Geef ons een tweede kans om je de liefde te laten vinden. We zullen je profiel verifiëren.”