Nederlands premier verontschuldigt zich: “Vakantie koning was ongepast”

De Nederlandse premier Mark Rutte heeft “te laat beseft” dat de vakantie van de koning en zijn gezin naar Griekenland “niet langer te rijmen was met de oplopende besmettingen en de aangescherpte maatregelen”. Zeker na de verstrengingen van de maatregelen had hij zich daar bewust van moeten zijn, aldus Rutte.

“Dit had mij eerder aanleiding moeten geven tot heroverweging van de voorgenomen vakantie. Voor het voorgaande draag ik de volledige ministeriële verantwoordelijkheid”, dixit de premier. Privéreizen van de koning vallen onder de ’persoonlijke levenssfeer’, mits er genoeg rekening wordt gehouden met het “openbaar belang”. Als daarover twijfel ontstaat, is het aan de premier om dit aan te kaarten bij de koning, legt Rutte uit.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun dochters keerden zaterdagavond terug naar Nederland met een lijnvlucht van KLM. Kort na hun aankomst werd op paleis Huis ten Bosch in Den Haag de koninklijke vlag gehesen, het teken dat de koning weer in Nederland is.

Negen op de tien Nederlanders niet akkoord

Vrijdag had de Nederlandse vorst via de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laten weten dat hij zijn vakantie naar Griekenland zou afbreken, nadat ophef was ontstaan over de reis. In de middag bleek dat het koninklijk gezin met het regeringsvliegtuig richting het buitenverblijf in Griekenland was vertrokken. Dat viel niet goed in de Tweede Kamer. Van links tot rechts werd het onverstandig genoemd dat de koning op vakantie ging naar Griekenland, terwijl de bevolking wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven in verband met het indammen van de corona-uitbraak. Ook op sociale media was de kritiek niet mals.

Meer dan negen op de tien noorderburen vinden volgens een peiling van tv-programma Hart van Nederland dat de koning had moeten beseffen dat een vakantie in Griekenland in coronatijd onverstandig is, ongeacht het advies van premier Mark Rutte.