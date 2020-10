HALLUCINANT. Politie verbiedt huwelijk met 10.000 gasten in New York

In New York heeft de politie een trouw verboden nadat ze vernomen had dat er op de gastenlijst 10.000 mensen stonden. Het zou de ideale gelegenheid geweest zijn voor het coronavirus om genadeloos toe te slaan.

Volgens de lokale pers ging het om een joods-orthodox huwelijk dat morgen zou plaatsvinden in Williamsburg, in een deel van de county waar de corona-epidemie momenteel niet woedt. Het was het bureau van de sheriff van Rockland County dat de autoriteiten op de hoogte bracht van het evenement.

Samenscholingsregels

“De sheriff heeft ons op de hoogte gebracht van het huwelijk”, zegt gouverneur Andrew Cuomo op een persconferentie. “Daarop hebben we een onderzoek ingesteld en zijn we tot de vaststelling gekomen dat het wel eens waar kon zijn. Zo’n groot huwelijk zou de samenscholingsregels geschonden hebben.”

Volgens Elizabeth Garvey, adviseur van Cuomo, “waren ruim 10.000 personen van plan om de ceremonie bij te wonen”. “Kijk, u kan trouwen, maar u kan geen duizend personen uitnodigen voor uw huwelijk. Op het einde van de dag heeft u hetzelfde resultaat. En het is ook goedkoper!», grapte de gouverneur.