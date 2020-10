Eerste overleg rond steunmaatregelen voor de horeca “constructief verlopen”

Het eerste overleg tussen de horecasector, de vakbonden, de hotelsector en de federale ministers van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne en van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s David Clarinval zijn constructief verlopen, laten alle partijen weten. Tegen eind deze week hoopt Horeca Vlaanderen duidelijkheid te hebben over de gedetailleerde invulling van de steunmaatregelen.

“De kwijtschelding van de RSZ en de participatie van de staat in de eindejaarspremie is belangrijk, want zo zorgen we dat er geen cash out is. De verdubbeling van het overbruggingsrecht als een vervangingsinkomen, geeft toch ook wat meer zuurstof. We bekijken wat dit in totaal oplevert en wat er nog meer nodig is”, stelt Matthias De Caluwe, de CEO van Horeca Vlaanderen.

Meer middelen nodig voor 2021

Tijdens het overleg werd duidelijk dat de 500 miljoen euro die de federale regering wil vrijmaken, een investering is voor 2020. Over de exacte invulling van de nieuwe steunmaatregelen wil Horeca Vlaanderen aan het eind van de week duidelijkheid.

Naar 2021 wordt later nog gekeken, maar “dat er meer middelen nodig zullen zijn staat buiten kijf”, aldus De Caluwe. “Het debat over 2021 openen we ook al. Zelfs als we terug opengaan is er nog steeds minder capaciteit”, vervolgt hij.

Gerustgesteld

De Brussels Hotel Association (BHA), die vrijdag nog stevig aan de alarmbel trok over de situatie voor de hotels, is enigszins gerustgesteld na het overleg. Er is hoop dat de steunmaatregelen voor de horeca nu ook overgeschakeld worden naar hotels die de deuren kunnen sluiten. “Het is geen algemeen probleem, want in de Ardennen zijn hoteluitbaters bijvoorbeeld wel tevreden over de omzet. Ze beseffen dat het lokaal is en vooral gelinkt aan de steden. Een sluiting kan nu overwogen worden en dan worden de steunmaatregelen afgestemd op het verlies in omzet”, vertel Yves Fonck, CEO van BHA.