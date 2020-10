Aantal hospitalisaties blijft fors stijgen, nu gemiddeld bijna 234 per dag

De coronacijfers blijven aan een sneltempo stijgen in ons land. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van Sciensano. Zowel het aantal nieuwe besmettingen als het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens blijft sterk toenemen.

Het gezondheidsinstituut meldt een stijging van 96 procent in het gemiddeld aantal dagelijkse ziekenhuisopnames in vergelijking met het vorige weekgemiddelde. Ook in vergelijking met de cijfers van gisteren is er een sterke toename: toen ging het nog om gemiddeld 207 ziekenhuisopnames per dag.

Gisteren waren er 351 nieuwe ziekenhuisopnames. Er liggen nu 2.255 mensen in het ziekenhuis met COVID-19. Daarvan liggen er 381 op intensieve zorg, 181 patiënten worden beademd, 207 patiënten mochten het ziekenhuis verlaten.

28 doden per dag

Ook de andere coronacijfers blijven de verkeerde richting uitgaan. Zo komen er nu gemiddeld elke dag net geen 7.400 bevestigde besmettingen bij, een toename van ruim 88 procent in vergelijking met het vorige weekgemiddelde. Tot slot gaan ook de overlijdens nog steeds de lucht in: in de periode tussen 8 en 14 oktober waren het er gemiddeld 28,3 per dag, een toename met 85 procent.