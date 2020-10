Wilde taferelen: vrouw gaat wel heel ver om bruidsboeket te vangen (video)

Sommige mensen horen al van kleins af aan de huwelijksklokken luiden in hun dromen. Maar wat als je partner je maar niet ten huwelijk wil vragen? Er bestaat een manier om de zaken te versnellen. Wie een bruidsboeket vangt, is immers de volgende in lijn om voor het altaar te staan – zo zegt althans de traditie. Daar dacht een vrouw handig gebruik van te maken.

De beelden van het geurige conflict werden afgelopen dinsdag gepost op sociaal mediaplatform Reddit. “Ik was gisteren getuige van het wildste weggooien van het bruidsboeket ooit”, schreef hppy_xmas_harry bij de door hem geüploade video. Daarop is te zien hoe twee vrouwen strijden om het boeket van de kersverse bruid.

Het is een vrouw op de eerste rij die de bloemen eigenlijk vangt, maar dat was buiten een strijdvaardige dame naast haar gerekend. Die laatste trekt het boeket hardhandig uit de handen van de gelukkige vanger. De vrouw is zichtbaar blij met haar overwinning, doet een dansje op de met gescheurde bloemblaadjes bedekte vloer en wijst naar iemand buiten beeld. Mogelijk werd haar partner meteen op zijn/haar verplichtingen gewezen, zo speculeren de Reddit-gebruikers in de comments.

(klik op de video om volledig te bekijken)

In het gezicht geslagen

Het druk bekeken filmpje is niet het enige verhaal van vrouwen en mannen die brokken maken door koste wat kost het bruidsboeket of de kousenband (het alternatief van het weggooien van het bruidsboeket voor mannen) te willen vangen. “Een vrouw brak haar enkel op de trouw van mijn zus toen ze vol voor het boeket ging”, zegt iemand in de commentaren. “De enige keer ooit dat ik in het gezicht werd geslagen was toen iemand de voor mij bedoelde kousenband probeerde af te pakken”, beweert een man.