Drie dingen die je beter niet kan gebruiken als je je intieme delen gezond wil houden

Intieme delen: je hebt er, ondanks de meervoudsvorm, doorgaans slechts één exemplaar van. Het is dus belangrijk om er goed zorg voor te dragen, want anders leidt dat al snel tot vervelende scenario’s. Jeuk, roodheid, ontstekingen, afscheiding… we zouden wel nog even door kunnen gaan, maar je snapt vast wel wat we bedoelen.

Dat je als vrouw je intieme zone beter niet wast met zeep, weten we intussen wel. Mocht je die boodschap nog niet ontvangen hebben, dan weet je het nu. Maar er zijn nog andere praktijken die niet bevorderlijk zijn voor de natuurlijke flora daar beneden. Veel mensen zij daar echter niet van op de hoogte en dus besloot de Amerikaanse gynaecoloog Staci Tanouye om het uit te leggen op TikTok in de hoop zoveel mogelijk vrouwen te bereiken. En dat deed ze, want de video is intussen al honderdduizenden malen bekeken. Dit zijn volgens haar alvast drie producten die je beter vermijdt.

Bruisballen

Eigenlijk is dit vrij logisch als je je bedenkt dat je beter geen zeep gebruikt in de buurt van je intieme delen, maar toch. Zeker nu het buiten kouder wordt, is de verleiding groot om ’s avonds regelmatig in bad te gaan. En daar hoort natuurlijk een lekkere bruisbal bij. Maar die bruisbal kan het natuurlijke evenwicht daar beneden danig verstoren. Wil je dus een lekker geurtje terwijl je in bad zit, kies dan eerder voor een geurkaars of een diffuser.

Inlegkruisjes

Iedereen heeft zo zijn eigen manier om om te gaan met de tijd van de maand en voor sommige vrouwen betekent dat inlegkruisjes dragen. Daar is volgens Tanouye helemaal niets mis mee (het kan een uitkomst zijn op dagen dat je bloedverlies al wat minder is), maar het is niet de bedoeling om ze dagelijks te dragen. Veel vrouwen doen dat om witverlies en urine op te vangen, maar eigenlijk bereik je volgens haar net het tegenovergestelde. Je huid kan niet ademen, raakt geïrriteerd en je vagina gaat juist meer afscheiding aanmaken om zichzelf schoon te maken. Een katoenen onderbroek is dus the way to go.

Strings

Nu we het toch over onderbroeken hebben, is het misschien goed om wat duidelijker te zijn over het type ondergoed dat je best draagt. Er bestaat dan wel geen wetenschappelijk bewijs dat strings slecht zijn voor het evenwicht in je intieme zone, maar toch raadt Tanouye de niemendalletjes af. De kans dat bacteriën zich verplaatsen van achteren naar voren (als je weet wat we bedoelen) is namelijk groter. Mensen die veel last hebben van urineweginfecties en schimmels blijven dus sowieso beter weg van dit type ondergoed. Verder raadt ze aan om ’s nachts in je blootje te slapen en alles te laten luchten en om sowieso katoenen ondergoed te dragen.