Deze webshop verzamelt alle Vlaamse circulaire producten op één plaats

Sinds corona shoppen wij Vlamingen nog liever dan vroeger lokaal, duurzaam en online. En dat wordt voortaan nog makkelijker. Want het nieuwe webplatform Loopedgoods.be verzamelt vanaf nu circulaire producten van eigen bodem in één handig shoppingoverzicht.

Een lamp van gipsafval uit de bouwindustrie, een kinderstoeltje van gerecycleerd plastic speelgoed of bier gemaakt van oud brood… Alle producten op LoopedGoods.be hebben één ding gemeen: ze gebruiken afval als grondstof. LoopedGoods.be is een digitale marktplaats voor circulaire producten gemaakt door starters, designers en kleine organisaties uit eigen land. Het platform maakt de producten beter zichtbaar, zodat ze sneller hun weg vinden naar de markt. Als bewuste consument profiteer je mee, want je krijgt talloze duurzame producten handig en overzichtelijk op één plek aangeboden.

Creatieve Vlaamse makers

LoopedGoods.be zet niet alleen de producten in een online uitstalraam, maar vertelt ook het verhaal achter de makers. Zo ontdek je er de ideeën achter Studio AMA, dat mode maakt uit matrassencovers en badstof. Je leert KSTMIZED kennen, dat hetzelfde doet met overschotten van designerstoffen. Je ontdekt de vazen en schalen uit papierafval van This is Waste en het bier gebrouwen op basis van oud brood van De Wilde Brouwers.

Initiatiefnemer Jona Mukabalisa stelt met Mic Mac Minuscule hippe, tweedehands geboortelijsten samen en wordt daarbij ondersteund door Belgiës grootste accelerator Start it @KBC. Zij sloeg heel bewust de handen in elkaar met enkele partners voor het eerste circulaire digitale platform in Vlaanderen: “Met LoopedGoods.be willen we een podium geven aan de talloze gepassioneerde Vlaamse ondernemers die werk maken van de circulaire economie.”

Duurzame ideeën

De circulaire marktplaats LoopedGoods.be is het resultaat van het (onderzoeks)project Waste_full, gesubsidieerd door Vlaanderen Circulair. Onder deze naam richtten vier Vlaamse partners een denktank op rond circulaire maak-economie in Vlaanderen. De initiatiefnemers zijn Mic Mac Minuscule (hippe, tweedehands geboortelijsten), circulair designer Kabinet O, maatwerkplaats Kunnig en Netwerk Bewust Verbruiken.

Jona Mukabalisa: “De coronacrisis heeft nog eens duidelijk in de verf gezet dat lineair produceren en consumeren niet meer van deze tijd is. Een circulaire economie zonder afval is de toekomst. Vele creatieve jonge starters gaan hier al actief mee aan de slag, maar kunnen zich vaak moeilijk manifesteren in een markt die gedomineerd wordt door grote, vaak buitenlandse spelers zoals bol.com en Coolblue. De harde cijfers tonen dat 50% van de startende webshops in België jammer genoeg faalt. Met LoopedGoods.be willen we de meest waardevolle ideeën betere kansen en méér slagkracht geven.”

Achterstand inhalen

De webshop LoopedGoods.be zelf kwam tot stand na een ontmoeting tussen twee gedreven ondernemerskoppels: Jona Mukabalisa en Gert Linthout van Mic Mac Minuscule, en Lisanne Addink-Dölle en Remco Addink van o.a. Coffee Based en drijvende krachten achter het Nederlandse LoopedGoods-platform. Dit platform bundelt bij onze noorderburen (waar er net zoals in Frankrijk en Duitsland al langer circulaire verkoopplatformen bestaan) al een vijftal jaar de krachten van zo’n tachtig circulaire makers van Nederlandse bodem.

Vandaag doet Vlaanderen een inhaalmanoeuvre met een Belgische versie, LoopedGoods.be. Door niet helemaal van nul te beginnen, maar de handen in elkaar te slaan met de Nederlandse buren, kan LoopedGoods ook in Vlaanderen van meet af aan voldoende schaal en slagkracht bieden. Naast zo’n 500 producten van Nederlandse makelij staan intussen de creaties van een tiental Vlaamse circulaire makers online. En is er interesse van nóg een dertigtal duurzame ondernemers. Met de LoopedGoods webshop hopen de projectpartners een groeiend bewustzijn te creëren rond de waarde van grondstoffen. Door te tonen welke mooie producten er gemaakt kunnen worden uit restmateriaal, helpen ze de drempel naar circulair verbruik of gebruik te verlagen.