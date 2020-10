BIZAR. Aartsbisschop beval verbranding van altaar nadat pastoor betrapt werd tijdens “demonische” daad

Een pastoor uit de Amerikaanse deelstaat Louisiana is betrapt tijdens het uitvoeren en filmen van een trio op een kerkaltaar. De aartsbisschop van New Orleans veroordeelt het “demonische” voorval.

Priester Travis Clark is op heterdaad betrapt terwijl hij op het altaar van de kerk seks had met twee meesteressen. De vrouwen waren gekleed in korsetten en laarzen tot over hun knieën.

Op 30 september zag een voorbijganger licht branden in de kerk in Pearl River, op een tijdstip dat de lichten normaliter gedoofd zijn, en nam een kijkje. Zo is de stoeipartij aan het licht gekomen. Volgens de lokale berichtgeving stonden rond het altaar enkele camera’s en podiumbelichting.

Openbare zedenschennis

De priester is intussen uit zijn ambt gezet. Aartsbisschop Gregory Aymond liet verstaan dat de geestelijke “nooit meer” de katholieke kerk zal dienen. In een videoverklaring van het aartsbisdom noemde hij Clarks daden “deplorabel” en “demonisch”. “Ik ben woedend. Toen ik het nieuws vernam, heb ik het altaar laten verwijderen en verbranden”, zou Aymond volgens Catholic News Agency (CNA) nog gezegd hebben.

Net als de twee vrouwen in kwestie, pornoactrice Mindy Dixon (41) en Melissa Cheng (23), werd Clark gearresteerd en aangeklaagd voor openbare zedenschennis — een misdrijf waar in Louisiana celstraffen tot drie jaar op staan.