Zoveel mensen respecteren basisregels tegen coronavirus NIET

Viroloog Steven Van Gucht heeft de resultaten van de vierde Covid-19 Gezondheidsenquête meegegeven. Daaruit blijkt dat we steeds minder rekening houden met de gouden regels in de strijd tegen het coronavirus.

Met gemiddeld 5.976 nieuwe coronabesmettingen tussen 6 en 12 oktober en maar liefst 8.572 gevallen op maandag 12 oktober doet ons land het momenteel zeer slecht. Het gevolg daarvan is dat er vandaag opnieuw strengere maatregelen aangekondigd worden die wellicht maandag van kracht zullen gaan.

Kennis van maatregelen afgenomen

Tussen 24 september en 2 oktober werd een vierde Covid-19 Gezondheidsenquête van Sciensano afgenomen bij 30.000 deelnemers van minstens 18 jaar oud. Daaruit blijkt dat we de basisregels opvallend minder respecteren dan tijdens de eerste golf. “De mensen geven meestal aan dat ze voldoende geïnformeerd zijn over de ziekte en over het virus, maar geven daarentegen ook aan dat hun kennis van de maatregelen is afgenomen in vergelijking met de vorige maanden”, vertelde Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van Sciensano.

Bijna helft houdt geen rekening met afstandsregels

“Er wordt ook algemeen minder rekening gehouden met de hygiëne- en afstandsregels. De aanbeveling om thuis te blijven in geval van ziekte wordt minder opgevolgd dan voordien. 23 procent van de respondenten respecteert de hygiënemaatregelen niet altijd en 41 procent geeft aan dat ze niet altijd rekening houden met de afstandsregels. Tijdens de eerste golf gaf slechts 10 procent van de mensen aan niet altijd afstand te houden. Het aantal mensen dat een mondmasker draagt is weliswaar toegenomen”, besluit hij.

Hieronder nog eens de zes gouden regels om het coronavirus samen te bestrijden: