TIPS & TRENDS. Longchamp jaagt op Pokémons

De Pokémon-jacht was actueler dan ooit tijdens de Fashion Week in Parijs. Dankzij Longchamp was Pokémon GO, de beroemde Augmented Reality videogame en een echt sociaal fenomeen sinds zijn release in 2016, te gast in de Franse hoofdstad. Het handtassenmerk lanceerde er een hele collectie rond Pikachu, dé vertegenwoordiger van de Japanse kawaii-mode.

Mode en videogames lijken wel voor elkaar gemaakt. Luxemerken infiltreerden al in grote namen zoals ‘League of Legends’, ‘The Sims’ en ‘Animal Crossing’ om ultratrendy avatars te creëren. En ze putten gretig uit de catalogus van virtuele helden om er hun nieuwe posterboys en –girls van te maken. Denk maar aan Louis Vuitton, die Lightning (het personage uit ‘Final Fantasy’) tot zijn nieuwe muze bombardeerde.

Voor het najaar 2020 laat Longchamp zich inspireren door de wereld van de Japanse kawaii. Het Franse merk lanceerde afgelopen dinsdag een ‘Longchamp x Pokémon’ tassencollectie met de beroemde Pikachu als mascotte. Hij vrolijkt de Le Pliage-collectie op in vier variaties, waaronder enkele in zwart-wit LGP canvas en reliëfleer.

“Onze Le Pliage-tas is een speeltuin geworden waar we alle facetten van Longchamp kunnen uitdrukken én onbekend terrein kunnen verkennen. Het is de eerste keer dat we ons in de wereld van gaming en entertainment begeven. Een heel inspirerende wereld, vooral met Pokémon en zijn iconische mascotte Pikachu”, zegt Sophie Delafontaine, Creative Director van Longchamp.

Gamefans kunnen tot 17 november ook een nieuw accessoire ontdekken in de Pokémon GO-boetiek: een virtuele Longchamp-rugzak. Kwestie van je avatar te transformeren tot een echte fashion victim.