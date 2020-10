Expo Vulva la Vita zet vrouwelijke intieme delen in de kijker

Hoewel vulva’s de normaalste zaak van de wereld zijn – de meesten onder ons zien via hen het levenslicht – rust er nog steeds een groot taboe op het vrouwelijke geslachtsorgaan. We verstoppen ze, bekritiseren exemplaren die afwijken van ‘de norm’ (hoewel die er eigenlijk niet is) en vaak wordt de vulva geassocieerd met enige viezigheid.

En dat terwijl het net een van de meest bijzondere lichaamsdelen is. Als je even stilstaat bij wat de vulva allemaal klaarspeelt, zouden we het eigenlijk moeten beschouwen als een klein wonder. Om dat te tonen en om het taboe dat nog steeds rust op de vrouwelijke geslachtsdelen te doorbreken, vindt in de Brusselse gemeente Anderlecht de expo Vulva la Vita plaats.

Portretten

De tentoonstelling werd bedacht door Victoria Debarre en dat na een oproep van de Mouvement Présence et Action Culturelles. “De portretten zijn gebaseerd op foto’s die we ontvingen en zijn dus getuigen van de diversiteit die schuilgaat achter wat tegenwoordig wordt gezien als ‘de norm'”, aldus de organisatie. De anonieme tekeningen van de hand van Debarre worden niet alleen getoond tijdens de expo, maar worden ook op stickers geprint. Die worden vervolgens verspreid zodat ze links en rechts in het straatbeeld opduiken en zo een handje helpen met het doorbreken van het taboe.

De tentoonstelling gaat door van 24 tot en 29 oktober in Anderlecht. Voor meer info kan je hier terecht.