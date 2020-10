Brusselse bushokjes worden door lokale artiesten in de verf gezet

De kunstwereld heeft het momenteel niet makkelijk. Net als de horeca worden ook de creatieve beroepen zwaar getroffen door de coronacrisis. Van afgelaste concerten tot uitzichtloos uitgestelde projecten, 2020 is geen makkelijk jaar voor de artiesten onder ons. Om hen een hart onder de riem te steken en om de Brusselse straten wat op te vrolijken tijdens deze sombere maanden sloeg Campari de handen in elkaar met vijf lokale Brusselse creatievelingen.

De artiesten mochten vervolgens zelf aan de slag gaan, in hun eigen stijl, maar geïnspireerd door het Italiaanse drankje. Dat zorgde voor een kleurrijk resultaat dat je zelf kan gaan bewonderen in de hoofdstad.

Stedentour

Campari werkte voor de opmerkelijke campagne samen met Jesse Willems, Bent Van Looy, Marie Rosen, Colin Waeghe en Joelle Dubois. Hun werken hangen nu verspreid door Brussel in verschillende bushokjes – voor de exacte locaties neem je best een kijkje op de website. Verder komen er van 20 tot 26 oktober ook replica’s te hangen in Gent, Namen en Antwerpen, wat ideaal is als je niet even snel naar Brussel kan afzakken.

Veiling

De originele werken zullen tussen 9 en 15 november trouwens online geveild worden en de opbrengst van die veiling gaat vervolgens naar Brussels Museums. Die vzw verenigt meer dan honderd Brusselse musea en kan het geld nu, tijdens de coronacrisis, maar al te goed gebruiken. Vanaf november zijn er ten slotte ook nog feestboxen van Campari te koop die versierd zullen worden met de werken, dus er is voor ieder wat wils.