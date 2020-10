Zoveel kost het om honger de wereld uit te helpen

De honger in de wereld heeft voor een heel lange tijd gestaag afgenomen. De laatste jaren zijn er echter opnieuw meer mensen die niet genoeg te eten hebben. Opmerkelijk, en misschien zelfs schandalig als je bedenkt dat het maar 281 miljard euro kost om alle honger binnen tien jaar de wereld uit te helpen.

Onderzoekers van Cornell University en de voedsel- en landbouworganisatie van de VN (FAO verzamelden data van 23 landen. Ook heeft een computer 20 jaar aan onderzoek geanalyseerd om te kijken wat wel en niet werkt in de bestrijding van hongersnood.

De conclusie: rijke landen moeten tot 2030 zo’n 14 miljard dollar extra per jaar uitgeven aan voeding en voedselveiligheid in de derde wereld, twee keer zoveel als nu. Armere landen moeten jaarlijks 19 miljard dollar meer spenderen.

Technologische vooruitgang

“We proberen hier een probleem op te lossen, maar nog steeds gaan bijna 700 miljoen mensen ‘s avonds met honger naar bed. Hoeveel geld we daar nu ook aan uitgeven, het helpt niet”, zegt Carin Smaller, mede-directeur van Ceres2030, een coalitie die wordt gefinancierd door de Duitse overheid en de Bill and Melinda Gates Foundation. “Het gaat niet over twee keer zoveel geld uitgeven en dan dezelfde dingen blijven doen.”

Volgens de onderzoekers draait het wel om een combinatie van technologische vooruitgang en steun aan boeren, vooral vrouwen, die tot nu toe vaak niet konden profiteren van nieuwe technieken of gewassen, die bijvoorbeeld oogsten betrouwbaarder maken.

“Als rijke landen hun ontwikkelingshulp verdubbelen en arme landen helpen met kosteneffectieve methodes op het gebied van onderzoek, technologie, innovatie, onderwijs, veiligheid en handel, dan kunnen we de honger in de wereld tegen 2030 hebben opgelost”, zegt hoofdeconoom van de FAO, Maximo Torero tegen The Guardian.